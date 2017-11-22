Воронеж, 22 ноября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Воронежской области выбрали победителей областного конкурса «Инженер года — 2017». 21 ноября в правительстве региона состоялось награждение лучших профессионалов. Дипломы, медали и памятные часы с символикой конкурса по поручению вручил губернатора заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронежской области выбрали победителей областного конкурса «Инженер года – 2017»

Ежегодный областной конкурс «Инженер года» состоялся уже в пятнадцатый раз. Состязания проводились по 22 номинациям, в двух категориях — «Инженерное искусство молодых» для молодых специалистов до 30 лет и «Профессиональные инженеры» для участников, уже имеющих стаж работы на инженерных должностях.

Всего на региональном конкурсе выступил 91 представитель 34 предприятий и организаций. Среди участников конкурса — доктор наук, кандидаты наук, доценты и аспиранты. Участники являются авторами 586 научных работ, 112 изобретений и 254 рационализаторских предложений, от внедрения которых получен экономический эффект на сумму 577 миллионов рублей.

Областной конкурс является этапом отбора претендентов к ежегодному Всероссийскому конкурсу «Инженер года», на котором представители Воронежской области традиционно показывают высокий уровень профессиональной подготовки и новизны технических решений, что подтверждается высокими наградами. Так, по итогам Всероссийского конкурса 16 специалистам от Воронежской области присвоены звания «Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года».