Калуга, 22 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2017 года достигли 38 млрд 464 млн рублей, 30,6 млрд из которых — это налоговые и неналоговые поступления. Темп роста доходов региональной казны составил 123%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября со ссылкой на данные министерства финансов области.

ИА REGNUM Долг

Как заявила глава регионального Минфина Валентина Авдеева на заседании кабмина 20 ноября, расходы областного бюджета исполнены в сумме 37 млрд 700 млн рублей. На финансирование социальных расходов пришлось 54% общего объёма расходов — 20,3 млрд рублей. За счёт средств региональной казны осуществлялось финансирование 25 государственных областных программ, девяти ведомственных целевых и одной территориальной программ. На эти цели было направлено свыше 97% от общей суммы запланированных средств. Профицит бюджета превысил 763 млн рублей.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, существенным достижением бюджетной политики 2017 года также стало погашение коммерческих кредитов и неуклонное снижение государственного долга области.

«Никаких заимствований у коммерческих банков на ближайшие годы мы планировать не будем. У нас достаточные заделы в инвестиционной политике. Дальше нужно будет, что называется, «собирать урожай». В последующие годы мы прогнозируем значительно более благополучную ситуацию по бюджетным поступлениям», — заявил Артамонов.

Одновременно губернатор призвал распорядителей бюджетных средств «к бережному расходованию каждой копейки».

Напомним, по данным регионального министерства финансов в консолидированный бюджет области в 2016 году поступило 60 млрд 919 млн рублей. Темп роста доходов к 2015 году составил 111%. Доходы от налоговых и неналоговых поступлений составили 48 млрд 300 млн рублей. По отношению к 2015 году, прирост составил 2,3 млрд рублей или 5%, а задолженность по обязательным платежам в бюджеты снижена на 1,3 млрд рублей. Реализация долговой политики позволила существенно изменить структуру государственного долга области. При этом доля рыночных обязательств сократилась с 38% в 2015 году до 4% в 2016 году. Данное изменение позволило на 411 млн рублей сократить расходы на его обслуживание.