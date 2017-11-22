В Калужской области заявили о «неуклонном сокращении госдолга»
Калуга, 22 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Доходы бюджета Калужской области за девять месяцев 2017 года достигли 38 млрд 464 млн рублей, 30,6 млрд из которых — это налоговые и неналоговые поступления. Темп роста доходов региональной казны составил 123%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября со ссылкой на данные министерства финансов области.
Как заявила глава регионального Минфина Валентина Авдеева на заседании кабмина 20 ноября, расходы областного бюджета исполнены в сумме 37 млрд 700 млн рублей. На финансирование социальных расходов пришлось 54% общего объёма расходов — 20,3 млрд рублей. За счёт средств региональной казны осуществлялось финансирование 25 государственных областных программ, девяти ведомственных целевых и одной территориальной программ. На эти цели было направлено свыше 97% от общей суммы запланированных средств. Профицит бюджета превысил 763 млн рублей.
По словам губернатора Анатолия Артамонова, существенным достижением бюджетной политики 2017 года также стало погашение коммерческих кредитов и неуклонное снижение государственного долга области.
«Никаких заимствований у коммерческих банков на ближайшие годы мы планировать не будем. У нас достаточные заделы в инвестиционной политике. Дальше нужно будет, что называется, «собирать урожай». В последующие годы мы прогнозируем значительно более благополучную ситуацию по бюджетным поступлениям», — заявил Артамонов.
Одновременно губернатор призвал распорядителей бюджетных средств «к бережному расходованию каждой копейки».
Напомним, по данным регионального министерства финансов в консолидированный бюджет области в 2016 году поступило 60 млрд 919 млн рублей. Темп роста доходов к 2015 году составил 111%. Доходы от налоговых и неналоговых поступлений составили 48 млрд 300 млн рублей. По отношению к 2015 году, прирост составил 2,3 млрд рублей или 5%, а задолженность по обязательным платежам в бюджеты снижена на 1,3 млрд рублей. Реализация долговой политики позволила существенно изменить структуру государственного долга области. При этом доля рыночных обязательств сократилась с 38% в 2015 году до 4% в 2016 году. Данное изменение позволило на 411 млн рублей сократить расходы на его обслуживание.