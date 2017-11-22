Ереван, 22 ноября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Президент российского телеканал «Звезда» извинился перед послом Армении в России Варданом Тоганяном за прозвучавшие в эфире некорректные формулировки по поводу Армении, назвав их упущением. Об этом сообщает армянский телеканал «Шант».

Стоп-кадр программы «Прогнозы» с логотипом РПА

"Уважаемый Вардан Суренович Тоганян, в воскресенье, 19 ноября, во время передачи «Прогнозы» в эфире национального телеканала «Звезда», в разделе, посвященном сотрудничеству между Арменией и Европейским Союзом, ведущая Вероника Крашенинникова дала неточные формулировки и оценки по отношении Армении. Приносим извинения за допущенную ошибку», — говорится в письме, направленном в посольство Армении в России президентом телекомпании «Звезда».

Пресс-секретарь посольства Армении в РФ Левон Торгомян сообщил, что после выхода передачи в эфир, они связались, а затем встретились с руководством телекомпании.

«Они говорят, что это было упущение и недоразумение … и надеются на дальнейшие добрососедские отношения», — сказал Торгомян.

Извинение со стороны телекомпании «Звезда» подтвердил также пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, заявив, что на этом можно считать инцидент исчерпанным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на российском телеканале «Звезда» вышла в эфире еженедельная аналитическая программа «Прогнозы», где ведущая — политолог и член Высшего совета «Единой России» Вероника Крашенинникова в промежутке между сюжетами обратилась к теме подписания Арменией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, заявив, что Армения намеревается вступить в ЕС.

Кроме того, по словам ведущей, ассоциация с ЕС не единственное, что Армения делает как Украина.

«В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 г. в Ереване был поставлен памятник Герегину Нжде. Это такой армянский Бандера», — заявила Крашенинникова.

«Нжде — герой для правящей Республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма», — отметила ведущая, продемонстрировав логотип РПА и добавив, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Она выразила опасение, что представители правящих кругов Армении могут «повести Армению по пути Украины».

Спустя некоторое время с официальной страницы телеканала в YouTube запись сюжета про Армению была удалена.

В ответ пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов квалифицировал оценки российского телеканала как абсурдные и невежественные. По словам пресс-секретаря РПА, отождествление Гарегина Нжде с фашизмом — это то же, что и отождествление Гитлера с демократией.

«Армения — суверенное государство, и она сама решает, кому и как ставить памятники», — заявил Шармазанов.

Вероника Крашенинникова — политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт внешнеполитических исследований и инициатив» (ИНВИССИН). Советник Генерального директора МИА «Россия сегодня». С июня 2014 года — заместитель председателя Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации РФ. С февраля 2016 года — член Высшего совета партии «Единая Россия» и член Комиссии по подготовке программного документа партии.

В 2016 г. выступила в роли эксперта по Азербайджану. Сетевое издание «Вестник Кавказа» опубликовало интервью с Крашенинниковой, где она по случаю 25-летия независимости Азербайджана рассказала «о том, как Азербайджан прожил эти 25 лет».

«Нынешние успехи Азербайджана — это заслуга созидательного народа страны и главы государства Ильхама Алиева. Ранее определяющую роль сыграл общенациональный лидер Гейдар Алиев», — заявила Крашенинникова. Кроме того, по её словам, Азербайджан будет процветающей страной в тесном военно-политическом и экономическом союзе с Россией. Она также приветствовала «недавнюю инициативу президента Алиева по урегулированию вопроса Нагорного Карабаха».

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