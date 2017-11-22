Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Петербургский парламент 22 ноября принял во втором чтении законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год. Законодательное собрание поддержало поправку губернатора Георгия Полтавченко, увеличив тем самым дефицит бюджета на 4 млрд рублей, до 52,9 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец

Кроме того, была поддержана поправка от фракции «Единая Россия», перераспределившая 3 млрд рублей. Все поправки от оппозиции во втором чтении были отклонены. Проект бюджета-2018 ушел на подготовку к третьему чтению.

С учетом принятых поправок, расходы городской казны в следующем году составят 591,58 млрд рублей. Если ранее Полтавченко обещал направить дополнительно 4 млрд рублей на строительство Фрунзенского радиуса и Красносельско-Калининской линии метро, то в итоге на метростроение пойдет лишь 2 млрд рублей, причем большую часть этой суммы потратят на реконструкцию тяговой сети и на замену эскалаторов на станции «Технологический институт-1».

Своей поправкой губернатор также сократил на 1 млрд рублей субсидии концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД), около 150 млн рублей добавил на рекультивацию полигона «Новоселки», 207 млн рублей — на рекультивацию полигона «Красный Бор», около 580 млн рублей — на дорожную сеть у Ладожского вокзала, 412 млн рублей — на дорожную развязку для «Экспофорума», 100 млн рублей — на реконструкцию Тучкова моста.

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Из 3 млрд рублей, перераспределенных по предложению фракции «Единая Россия», 1,7 млрд якобы носят «технический характер» и были переброшены с одной статьи на другую по просьбе чиновников.

Еще 1,3 млрд рублей единороссы направили, в частности, на издание газеты «Вечерний Санкт-Петербург», которую курирует аппарат спикера Вячеслава Макарова, на профилактику правонарушений, ремонт зданий правоохранительных органов, на госпрограмму «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», воспитание гражданственности и патриотизма, на молодежные фестивали, на столовую Мариинского дворца, на ремонт объектов культурного наследия, которые находятся в собственности религиозных организаций.

Заметим, около 900 млн рублей единороссы предложили забрать из резервного фонда губернатора, а остальную сумму из 1,4 млрд — из средств, предназначенных на сохранение объектов культурного наследия, приобретение медицинского оборудования и расходов на школьные олимпиады.

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При этом все оппозиционные поправки, которыми депутаты других фракций предлагали направить деньги на иные цели, сняв их, например, с финансирования концессии ЗСД, были отклонены. Голосовать парламент предпочитал анонимно.

«Яблочник» Борис Вишневский попросил о поименном голосовании, когда предложил 3 млрд рублей с ЗСД отдать на расселение коммунальных квартир, но нашлось лишь 11 депутатов, которые поддержали «поименку».

"Видно, что оппозиция вся за, а ЛДПР и …», — начал Вишневский, но спикер Вячеслав Макаров не дал ему закончить. «Вы прилично ведите себя. Поправку комментируйте, не надо давать оценки фракциям», — остановил его единоросс.

Согласно принятому во втором чтении законопроекту о бюджете Санкт-Петербурга, в 2018 году доходы городской казны увеличиваются на 85 млн рублей и составляют 538 млрд 685 млн рублей. Дефицит бюджета, как уже говорилось, увеличивается на 4 млрд рублей и составляет 52 млрд 895 млн рублей, достигая тем самым предельно допустимого уровня в 10% от объема налоговых и неналоговых доходов.