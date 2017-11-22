Ярославль, 22 ноября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинская городская прокуратура нашла нарушение антикоррупционного законодательства депутатом муниципального совета Андреем Скворцовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете.

Rybinsk.ru Рыбинский муниципальный совет

Прокуратура нашла два нарушения у народного избранника. Первое — он не вовремя подал декларацию о доходах. А второе — при рассмотрении дела о банкротстве одного из бизнесменов Скворцов заявил требование о включении его в реестр кредиторов с суммой долга 44 млн рублей на основании договора на уступку права требования (цессии) на 40,4 млн рублей. Эта сумма не попала в декларацию о доходах.

Прокуратура просит депутатов Совета рассмотреть на своем заседании при участии представителей прокуратуры эти факты на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. Если депутаты признают нарушение серьезным, это ведет к лишению полномочий. Однако руководство совета пока не готово к таким действиям.

Ближайшее заседание Совета 30 ноября, но мы не будем поднимать этот вопрос. Прокуратура прислала представление, но не предоставила документы, о которых идет речь. Нам нечего рассматривать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Глава совета принял решение направить представление прокуратуры в Управление по противодействию коррупции правительства Ярославской области и ожидать их ответа.