Лондон, 22 ноября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Шарообразный огненный объект был снят итальянским астронавтом Паоло Несполи с борта Международной космической станции (МКС), сообщило 20 ноября британское издание Metro.

Источник — скриншот с сайта youtube, ESA Неопознанный метеор

Объектив камеры запечатлел неопознанный объект, падающий в атмосферу Земли, некоторые уфологи утверждают, что представителю Европейского космического агентства повезло запечатлеть инопланетный космический корабль.

За сутки снятый астронавтом ролик посмотрели более 300 тысяч раз. Напомним, 27 сентября в Махачкале местные жители перепутали летящую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» с НЛО и кометой.

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Очевидцы утверждают, что объект, попавший в поле зрения жителей Махачкалы, и вправду был похож на падающую комету.

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