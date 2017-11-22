Рязань, 22 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами должен начать работу в Рязанской области не позже 1 января 2019 года. Об этом на совещании в правительстве области заявил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Схема обращения с ТБО была утверждена еще 16 ноября. Кроме создания регионального оператора, она также подразумевает строительство мусороперерабатывающего завода, а также организацию двух полигонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор

При этом уже примерно понятно, где разместятся завод и полигоны. По данным министра природопользования и экологии Рязанской области Сергея Абрамова, мусороперерабатывающий завод должен быть построен в таком месте, чтобы была доступность для населенного пункта, производящего максимальное количество мусора. Это, разумеется, областной центр. Поэтому предположительно завод появится в Рязанском районе.

«Схема предусматривает, что должен быть завод — территориально в нормальной доступности от основного объекта, который даёт наибольшее количество отходов, то есть города Рязани. Значит, завод построят на территории Рязанского района», — сказал Сергей Абрамов в интервью изданию «МедиаРязань».

Полигоны, по данным министра, разместятся в Захаровском и Шиловском районах.

«В частности, в Шиловском районе на сегодняшний момент вообще отсутствует полигон, и им что-то с этим надо делать. Насколько я знаю, там есть понимание данного вопроса. Сложнее обстоит ситуация с местным населением, но мы будем оказывать содействие в данном вопросе», — цитирует издание главу министерства.

Напомним, что накануне стало известно, что Рязанская область заняла 68-е место рейтинга экологического развития российских городов за 2016 год. Всего в него вошли 69 регионов. Хуже Рязани оказалась только Махачкала.

В документе оценивалось семь положений: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года здесь было выявлено опасное захоронение серной кислоты на полигоне в Турлатово. По данным активистов регионального отделения ОНФ, опасные отходы в Рязанскую область привозили из Волгоградской.

После информацию проверило региональное управление ФСБ. Специалисты взяли пробы сточной воды, воздуха и грунта. По итогам проверки в феврале 2017 года было возбуждено дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). В СКР тогда сообщали, что из-за захоронения опасных отходов почва загрязнена настолько, что уже не может выполнять свои экологические функции.

Между тем, подготовка территориальных схем обращения с ТБО зачастую вызывает вопросы у общественников. К примеру, во Владимирской области активисты потребовали полностью переделать схему, так как что в ней был большой объем данных о благоустройстве объектов обращения с отходами, но совершенно нет конкретики о том, сколько мусора ежегодно образуется в регионе.