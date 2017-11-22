Лондон, 22 ноября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Лондоне в ночь на 22 ноября скончался один из самых известных оперных певцов современности — Дмитрий Хворостовский. Его смерть официально подтвердила семья артиста. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске в семье инженера-химика и врача-гинеколога. Отец будущего оперного певца сам прекрасно пел — по воспоминаниям Дмитрия, у Александра Хворостовского был красивый глубокий баритон и он прекрасно играл на рояле.

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Петь Дмитрий начал с четырех лет. Кумирами мальчика были Этторе Бастианини, Тито Гобби, Федор Шаляпин и Мария Каллас. Музыкальную школу Хворостовский окончил по классу фортепьяно.

После средней школы он поступил в Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького, также окончил Красноярский институт искусств, класс заслуженного деятеля искусств РФ профессора Е. К. Иофеля, ученицы М. Н. Риоли-Словцовой — супруги выдающегося русского тенора П. И. Словцова.

В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году он выиграл Международный конкурс оперных певцов в Кардиффе и с 1990 года был ангажирован в лучшие оперные театры мира.

Хворостовский выступал в Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Баварской государственной опере (Munich State Opera), Берлинской государственной опере, театре Ла Скала (Милан), Венской государственной опере, Метрополитен-опера (Нью-Йорк), а также в Мариинском театре и московском театре «Новая Опера».

С 1994 года артист жил в Лондоне. С первой женой Светланой, балериной кордебалета, артист познакомился в 1986 году, в 1991 году они расписались. В 1996 году у пары родились близнецы Александр и Данила, также Хворостовский удочерил Марию — дочь Светланы от первого брака. Пара рассталась в 1999 году после измены Светланы, развелись супруги в 2001 году.

Вторая жена — пианистка и певица Флоренс Хворостовски (до замужества — Илли, родом из Женевы), имеет итальянские и швейцарские корни. В 2003 году у пары родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина.

Хворостовский был известен как один из лучших исполнителей произведений Г. В. Свиридова. Его гастроли по всему миру проходили с неизменными аншлагами.

В 2004 году Дмитрий Хворостовский выступал в сопровождении симфонического оркестра на главной площади России, его концерт показали по национальным телеканалам. Сообщение о болезни артиста появилось 24 июня 2015 года — выступления Хворостовского были отменены до конца лета из-за найденной у него опухоли головного мозга.

Пройдя курс химиотерапии, в конце сентября 2015 года Хворостовский вернулся на сцену: он выступил вместе с Анной Нетребко в нью-йоркской «Метрополитен Опера». Они исполнили оперу Джузеппе Верди «Трубадур».

29 октября 2015 года Дмитрий выступил в России, дав концерт «Хворостовский и друзья» вместе с латвийской певицей Элиной Гаранчей в Государственном Кремлёвском дворце. 31 октября выступил в Москве на открытии исторической сцены театра «Геликон-опера».

Со сцены артист окончательно ушел в декабре 2016 года после того, как у него начались проблемы с координацией. Отказавшись от выступлений в постановках, он продолжил студийные записи и сольные концерты.