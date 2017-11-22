Http://nafront.com Митинг за отмену результатов избрания главы Пскова 20.11.2017

Псков, 22 ноября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Митинг «За честные выборы», организованный псковским региональным отделением партии «Справедливая Россия», состоялся 20 ноября в областном центре. По данным организаторов, в сквере им. 60-летия Октября собралось порядка 500 человек с флагами «Справедливой России», КПРФ, Либертарианской партии России.

«То, что сегодня здесь собралось такое количество людей, — это серьезный звонок для власти, которая совсем в нашем городе обнаглела, потеряла страх и совесть», — заявил открывавший митинг лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Как сообщает Псковская лента новостей, первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко рассказал собравшимся о «манипуляциях сознанием» и «грязных газетах» на прошедших муниципальных выборах и высказался в поддержку законопроекта «эсеров» об изменения порядка подсчета мест при распределении мандатов (против «метода империале»).

«Изменение избирательной системы России привело к тому, что выборы в органы власти различных уровней превратились в профанацию, — говорится в принятой на митинге резолюции. — Состоявшиеся в сентябре 2017 года выборы в Псковскую городскую думу — реально это подтверждают. Оппозиция набрала на семь тысяч голосов избирателей больше «Единой России», но благодаря так называемому «методу империале» у «Единой России» оказалось столько же депутатских мандатов, сколько у четырех партий прошедших в городскую Думу. Это нечестно и несправедливо!». Авторы резолюции потребовали изменения законодательства и отмены результатов избрания главы города в Псковской городской думе. «Если при избрании главы администрации Пскова власть снова прибегнет к давлению на депутатов, заставит их нарушать тайну голосования, то мы, оппозиционные силы, такие выборы не признаем, и будем добиваться их отмены всеми законными способами, в том числе с помощью массовых акций», — подчеркнули они.

Напомним, 22 сентября на первой сессии Псковской городской думы шестого созыва главой города Пскова в третий раз был избран секретарь местного городского политсовета партии «Единая Россия», депутат гордумы Пскова пяти созывов Иван Цецерский. Также на пост главы города претендовал руководитель псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного собрания 5-го и 6-го созывов, избранный депутат Псковской городской думы 6-го созыва Олег Брячак.

Как сообщала Псковская лента новостей, за Цецерского проголосовали 16 депутатов, за Брячака — 8. Один бюллетень был признан недействительным. Брячак высказывал мнение о том, что «это не голосование, а цирк и фарс, так как оно проходило под нажимом».

«Я эти итоги голосования не признаю. Мы все видели, что в графе за Цецерского в разных бюллетенях стоят разные знаки, буквы, крестики, нолики, поставленные ручками разных цветов, чтобы можно было проконтролировать, кто как проголосовал», — подчеркнул он.