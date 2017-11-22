Ярославль, 22 ноября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Москвы снова поможет Ярославской области. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай

По обращению ярославских властей правительство столицы пообещало выделить 2,5 тысячи школьных учебников, 42 автобуса и 20 трамвайных вагонов. Миронов поручил председателю правительства Дмитрию Степаненко организовать выезд в Москву ярославских специалистов для приема подвижного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть муниципального парка автобусов, трамваев и троллейбусов изношена свыше 70%.

В 2017 году власти Москвы выделили межбюджетный транш в 600 млн рублей для благоустройства центральной части Ярославля.