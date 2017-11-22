Экс-советник Трампа: Китай способен победить США
Вашингтон, 22 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Исполнительный председатель Breitbart News и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в своем выступлении 15 ноября в Институте Гейтстоун в Нью-Йорке предупредил, что внимание США должно сейчас сосредоточиться на Китае, или «они будут смыты коммунистической волной».
«Со времен падения Берлинской стены, со времен нашей великой победы над коммунистической идеологией… мы пребывали на неких стратегических каникулах, предвосхищая «конец истории» — мы действовали так, как если бы мы были сверхдержавой и больше не о чем было беспокоиться», — сказал Бэннон на мероприятии.
Также он указал на недавние события в Пекине, в частности, на трехчасовую речь китайского президента Си Цзиньпина на 19-м партийном съезде.
Бывший советник президента США Дональда Трампа отметил, что в то же время исследование Университета Брауна показало, что с 2001 года стоимость американской глобальной войны с террором составила 5,6 триллиона долларов. Напомним, национальный долг США на данный момент оценивается примерно в 20 триллионов.
«Вы являетесь свидетелями того, как рушатся великие силы», — предупредил он. Бэннон также заявил, что речь президента Си свидетельствовала о победе китайской стороны над западной либеральной демократией. Также Бэннон описал замечания Си в докладе как «отрезвляющие».
"В нем говорилось, что меркантилистская, конфуцианская, авторитетная система Китая побеждает иудео-христианский либерально-демократический свободный рынок Запада; что их система лучше, и они тщательно изучают, как лучше победить нас», — утверждает стратег.
Он предупредил, что если в ближайшие несколько лет Китай достигнет ниже перечисленных пяти целей, и если США не будут препятствовать ему, «Китай на самом деле будет главенствующей силой».
Вот эти пять необратимых китайских шагов в XXI веке, по мнению Бэннона:
1. Внедрение мобильной технологии пятого поколения, известной как «5G».
2. Расширение Инициативы One Belt One Road — транспортная система для перехода через Центральную Азию и «подключение» Китая к Ближнему Востоку.
3. План 2025 — 10 отраслей, в которых китайцы стремятся доминировать к 2025 году. Бэннон описал китайские инициативы как «путь вперед». Бэннон сказал, что три из этих отраслей: кремниевые чипы, робототехника и искусственный интеллект.
4. Перевод всех операций с нефтью в китайскую валюту, которая, по его словам, положит конец доллару, как резервной валюте и заставит США начать погашать 20 триллионов долларов национального долга.
5. Финансовые технологии. Бэннон сказал, что истинная часть рычагов влияния на Северную Корею заключалась в способности отрезать эту страну от мировой финансовой системы, наложить санкции на компании и закрыть банки от рынков капитала. Он предсказал, что через 5−10 лет эта способность исчезнет совсем.
«Если они совершат эти пять шагов, они победят», — заключил Бэннон.