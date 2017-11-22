Вашингтон, 22 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Исполнительный председатель Breitbart News и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в своем выступлении 15 ноября в Институте Гейтстоун в Нью-Йорке предупредил, что внимание США должно сейчас сосредоточиться на Китае, или «они будут смыты коммунистической волной».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Со времен падения Берлинской стены, со времен нашей великой победы над коммунистической идеологией… мы пребывали на неких стратегических каникулах, предвосхищая «конец истории» — мы действовали так, как если бы мы были сверхдержавой и больше не о чем было беспокоиться», — сказал Бэннон на мероприятии.

Также он указал на недавние события в Пекине, в частности, на трехчасовую речь китайского президента Си Цзиньпина на 19-м партийном съезде.

Бывший советник президента США Дональда Трампа отметил, что в то же время исследование Университета Брауна показало, что с 2001 года стоимость американской глобальной войны с террором составила 5,6 триллиона долларов. Напомним, национальный долг США на данный момент оценивается примерно в 20 триллионов.

«Вы являетесь свидетелями того, как рушатся великие силы», — предупредил он. Бэннон также заявил, что речь президента Си свидетельствовала о победе китайской стороны над западной либеральной демократией. Также Бэннон описал замечания Си в докладе как «отрезвляющие».

"В нем говорилось, что меркантилистская, конфуцианская, авторитетная система Китая побеждает иудео-христианский либерально-демократический свободный рынок Запада; что их система лучше, и они тщательно изучают, как лучше победить нас», — утверждает стратег.

Он предупредил, что если в ближайшие несколько лет Китай достигнет ниже перечисленных пяти целей, и если США не будут препятствовать ему, «Китай на самом деле будет главенствующей силой».

Вот эти пять необратимых китайских шагов в XXI веке, по мнению Бэннона:

1. Внедрение мобильной технологии пятого поколения, известной как «5G».

2. Расширение Инициативы One Belt One Road — транспортная система для перехода через Центральную Азию и «подключение» Китая к Ближнему Востоку.

3. План 2025 — 10 отраслей, в которых китайцы стремятся доминировать к 2025 году. Бэннон описал китайские инициативы как «путь вперед». Бэннон сказал, что три из этих отраслей: кремниевые чипы, робототехника и искусственный интеллект.

4. Перевод всех операций с нефтью в китайскую валюту, которая, по его словам, положит конец доллару, как резервной валюте и заставит США начать погашать 20 триллионов долларов национального долга.

5. Финансовые технологии. Бэннон сказал, что истинная часть рычагов влияния на Северную Корею заключалась в способности отрезать эту страну от мировой финансовой системы, наложить санкции на компании и закрыть банки от рынков капитала. Он предсказал, что через 5−10 лет эта способность исчезнет совсем.

«Если они совершат эти пять шагов, они победят», — заключил Бэннон.