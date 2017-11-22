Ярославский сенатор о питании в детсадах: Пусть на своих зарплатах экономят
Ярославль, 22 ноября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын направил письмо в правительство области с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с питанием детей в детских садах. Об этом сам Лисицын рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города решили перевести питание детей на аутсорсинг. На данный момент большинство детских садов заключили договор с ООО «Комбинат социального питания», который теперь централизованно поставляет частично приготовленные продукты в садики, а сотрудники «комбината» в садах готовят пищу. Новшество вызвало неоднозначную реакцию общественности.
«На меня вышли из детских садов, те, кто раньше кормил детей. Рассказали, что на них оказывалось давление, чтобы они заключили договор с этой организацией. Я считаю, это неправильно, когда структура, которая поставляет продукты в школы и столовые, теперь обеспечивает питанием и детские сады. Нельзя исключать, что в садики будет поступать то, что осталось от школ и столовых. Маразм, когда говорят, что сэкономят до 100 млн рублей. Лучше бы на зарплате своей сэкономили, а не на детях. Я разговаривал об этом с Владимиром Слепцовым, но, кажется, не нашел понимания. Довел ситуацию до сведения Дмитрия Миронова и Дмитрия Степаненко. Теперь жду официальный ответ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сенатор Анатолий Лисицын.