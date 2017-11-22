Ярославль, 22 ноября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын направил письмо в правительство области с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с питанием детей в детских садах. Об этом сам Лисицын рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города решили перевести питание детей на аутсорсинг. На данный момент большинство детских садов заключили договор с ООО «Комбинат социального питания», который теперь централизованно поставляет частично приготовленные продукты в садики, а сотрудники «комбината» в садах готовят пищу. Новшество вызвало неоднозначную реакцию общественности.

«На меня вышли из детских садов, те, кто раньше кормил детей. Рассказали, что на них оказывалось давление, чтобы они заключили договор с этой организацией. Я считаю, это неправильно, когда структура, которая поставляет продукты в школы и столовые, теперь обеспечивает питанием и детские сады. Нельзя исключать, что в садики будет поступать то, что осталось от школ и столовых. Маразм, когда говорят, что сэкономят до 100 млн рублей. Лучше бы на зарплате своей сэкономили, а не на детях. Я разговаривал об этом с Владимиром Слепцовым, но, кажется, не нашел понимания. Довел ситуацию до сведения Дмитрия Миронова и Дмитрия Степаненко. Теперь жду официальный ответ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сенатор Анатолий Лисицын.