Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Чиновники Ростова-на-Дону решили облагородить один из городских парков, но сделали это весьма странным образом. Из-за новой архитектурно-парковой композиции «Солнечное дерево», которая должна украсить парк имени Николая Островского, были спилены живые деревья, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM В лесу

Причём, открытие искусственной композиции приурочено к Году экологии в России.

«Главным символом Года экологии стало дерево — символ цветущей жизни, смены природных циклов и живой природы», — сказано в сообщении на сайте администрации города-миллионника.

Жители Ростова-на-Дону запечатлели варварское отношение к «лёгким» южной столицы, благодаря которым в загазованном городе можно хоть как-то дышать, и выложили фотоснимки в социальных сетях.

«В парке Островского открыли «Солнечное дерево», вырубив при этом десяток настоящих здоровых тенистых высоких деревьев на самой центральной аллее парка. Задавать риторический вопрос, есть ли мозги у этих людей, я думаю, излишне», — написала в комментарии к посту горожанка.

По словам ростовского общественника Александра Сушкова, власти «практикуют экологический фашизм».

«Дай Бог здоровья и осознания людям, которые так методично уничтожают природную среду обитания. В ярко выраженной наплевательской форме по отношению к ближним своим», — поделился он на своей странице в Facebook.

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Стоит отметить, что уничтожение жизнеспособных деревьев в Ростове-на-Дону уже не является редким явлением. Систематически город-миллионник варварски лишают зеленых насаждений в угоду строительства каких-либо комплексов, спортивных площадок. Так, летом 2017 года спилены оказались деревья в парке имени 1-го Мая на улице Большая Садовая.

«В очередной раз были спилены деревья, которые ничем не угрожали. Среди них как взрослые высокие экземпляры, так и совсем молодые, возраст которых не более 10 лет. Большинство деревьев — акации. Вот и сейчас тенистая аллея, проходящая от переулка Нахичеванского до проспекта Театрального, лысеет и становится непригодной для отдыха летом», — отмечали ранее жители донской столицы.

Ранее около 300 деревьев в парке «Дружба» в Северном микрорайоне были спасены от неминуемой гибели только благодаря вмешательству прокуратуры. Надзорное ведомство отреагировало на обращение жителей Ворошиловского района и провело инспекцию, в ходе которой выяснилось, что разрешительные акты на спил деревьев были составлены с нарушением. А единственный в Октябрьском районе парк чиновники променяли на площадку для мини-футбола. Хотя и за имеющимися здесь деревьями мало кто следил.

«В связи с тем, что зеленые насаждения, высаженные в сквере за счёт внебюджетных средств, не состоят на балансе МКУ «УБ Октябрьского района, ухаживать за ними за счёт бюджетных средств не представляется возможным», — говорилось в письме за подписью заместителя главы администрации района.

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