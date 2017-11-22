Ярославль, 22 ноября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Директором департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике правительства Ярославской области назначен Сергей Панчишный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Панчишный

Он приступил к своим обязанностям с 21 ноября. Занимавший до этого пост директора департамента Александр Сорокин стал советником первого заместителя председателя правительства области Виктора Костина.

Сергей Панчишный перешел на пост директора департамента с должности советника заместителя председателя правительства Ярославской области.

В региональном правительстве он занимался продвижением и организацией таких проектов, как участие Ярославской области в Петербургском международном экономическом форуме и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организацией «Ярославской Масленицы — 2017» и первого в России семейного мотофестиваля «Moto Family Days».

Ранее Сергей Панчишный, который родился в городе Химки, возглавлял различные бизнес-структуры, в частности, направление по управлению отелями сети ЗАО «Гелиопарк отель менеджмент», был генеральным директором ЗАО «Гелиопарк Эммаус клаб отель».

Напомним, на прошлой неделе заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен силовик Андрей Шабалин.