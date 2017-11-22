Москва, 22 ноября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин до конца 2017 года не сможет выступить свидетелем на суде по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. Об этом говорится в письме его адвоката, обращенном к суду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Судья, ознакомившись с письмом, пояснила, что Сечин не сможет явиться в суд по уважительной причине. У него был заранее составлен и согласован сложный рабочий график.

В письме адвоката говорится, что «до конца года наблюдается усиление напряженности рабочего графика и поездок» Сечина. Это связано со стратегическими задачами, поставленными руководством страны перед нефтяной компанией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Замоскворецком суде Москвы проходит очередное заседание по делу обвиняемого в коррупции экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, в третий раз вызванный в суд для дачи свидетельских показаний, на заседании отсутствует.

21 ноября он заявил о том, что в день заседания будет находиться в Ханты-Мансийском округе — Югре. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что Сечину предстоит поездка на Кондинское месторождение, куда также должен прибыть премьер-министр России Дмитрий Медведев.