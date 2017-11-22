Лондон, 22 ноября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Певец Дмитрий Хворостовский скончался поздно ночью 22 ноября в Лондоне, сообщает Telegram-канал Mash.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский на Дворцовой площади Петербурга, 27.05.2017

Ранее о смерти артиста в своем Twitter сообщил певец Дмитрий Маликов. Официально эта информация пока не подтверждена.

«Дмитрий Хворостовский умер», — написал Маликов.

Хворостовскому в июне 2015 года был поставлен диагноз «опухоль головного мозга». После курса лечения он сумел вернуться на сцену.

Ранее, в октябре, в СМИ появилось сообщение о смерти оперного певца, которое оказалось фейком. Редакция распространившего сообщение СМИ принесла извинения семье Хворостовского.