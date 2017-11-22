Москва, 22 ноября, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Три города Поволжья могут попасть под метеоритный поток в декабре. Об этом 21 ноября сообщает телеканал «Звезда».

Pxhere.com Метеоритный дождь

Отмечается, что метеоритный поток в настоящее время движется в сторону Земли. Под него могут попасть три города Поволжья: Нижний Новгород, Казань и Самара.

Размер самого крупного объекта достигает 25 метров, а вес доходит до 20 тыс. тонн. Отмечается также, что поверхности Земли, скорее всего, достигнут только мелкие осколки, а основная часть метеорита сгорит в атмосфере планеты.

Кроме того, может произойти так, что метеорит пролетит мимо Земли или заденет атмосферу лишь частично.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября рядом с Землей пролетел астероид 2012 ТС4. Расстояние между космическим объектом и планетой составило около 42 тыс. километров