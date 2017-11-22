Бишкек, 22 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удостоен высшей государственной награды Киргизии — ордена «Манас» I степени. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому российский лидер получит орден «Манас» I степени «за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества» между Киргизией и Россией.

Высшая государственная награда Киргизии названа в честь богатыря Манаса, героя крупнейшего киргизского эпоса. Основное содержание эпоса — подвиги богатыря, объединившего киргизов.

Орден «Манас», имеющий I, II и III степени, был учрежден президентом Киргизии в 1996 году. Согласно статуту ордена, им награждают за «выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны».

Награждение орденом производится последовательно, однако глава государства вправе наградить орденом I степени без вручения орденов III и II степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин вручил своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву орден Александра Невского. Событие было приурочено к 60-летию главы Киргизии. Атамбаев был награжден орденом за значительный вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства.

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