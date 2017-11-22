Москва, 22 ноября, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что Москва якобы поддержала определенные политические силы Луганской народной республики — речь идет о министре внутренних дел ЛНР Игоре Корнете. Об этом заявил начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.

Наблюдение со стороны

По его словам, сообщение «неизвестно на чем основано», поскольку никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить.

«События в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», — сказал Арутюнов.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову сообщил, что Москва якобы встала на сторону главы МВД ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с главой республики Игорем Плотницким.

Накануне глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что 20 ноября отправил министра внутренних дел Игоря Корнета в отставку «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». 21 ноября центр Луганска был заблокирован большим количеством неизвестных военных и техникой.

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Плотницкий в своем заявлении объяснил присутствие большого количества военных в центре Луганска кадровыми изменениями по законному отстранению главы МВД от занимаемой должности. Корнет отстранен от должности по решению суда, его место занял исполняющий обязанности главы МВД.

По его словам, попытки «определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство» комитета «перешли все границы допустимого». У украинской стороны — своя версия событий, ключевое место в которой занимают «российские танки».

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По следам луганских событий президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого руководители силовых ведомств доложили главе государства о «незаконном пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области».

Также 21 ноября стало известно об отключении местных телеканалов, интернет-телевидения, а также российских центральных телеканалов. Чуть позже глава департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко в своем Facebook заявил об отъезде в Россию Плотницкого.

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Министр внутренних дел республики Игорь Корнет заявил о попытке проникновения в ЛНР украинской диверсионно-разведывательной группы в ночь на 21 ноября. По словам Корнета, попытка украинских диверсантов провалилась. Также он заявил о наличии у МВД ЛНР доказательств причастности ряда высокопоставленных функционеров республики к сотрудничеству с Киевом.

Речь идет о начальнике Службы правительственной безопасности ЛНР Евгении Сильвёрстове, руководителе администрации главы ЛНР Ирине Тейцман, директоре ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой. Также появилось странное сообщение от имени Плотницкого о том, что ряд структур МВД ЛНР фактически подняли мятеж, а Корнет отправлен в отставку ещё 20 ноября.

Но позднее появилась информация, что скорее всего это заявление от имени Плотницкого могли запустить по официальным каналам Тейцман и Шуркаева. Так, вечером 21 ноября официальные ресурсы МВД ЛНР сообщили, что заявление Плотницкого «распространили представители деструктивных сил, причастных к работе на украинские спецслужбы и олигархические кланы».

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По неподтвержденным данным, в Луганск вошла колонна военной техники Вооруженных сил Донецкой народной республики. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как в Луганск въезжает колонна из нескольких десятков грузовиков армейского типа. Автоколонну сопровождают легковые автомобили со спецсигналами. Ситуация в ЛНР остается неопределенной.