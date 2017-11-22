Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Подвиг тех, кто в ноябре 1941 года проложил единственную дорогу из блокадного Ленинграда на «Большую землю», вспоминают сегодня, 22 ноября, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Эта трасса, проходившая по не захваченной врагом территории области и акватории Ладожского озера, стала известна как Дорога жизни.

Владислав Краев ИА REGNUM Монумент «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера

Ровно 76 лет назад, в ночь с 22 на 23 ноября, из деревни Ваганово со стороны Ленинграда по льду Ладожского озера ушла на восток, в сторону деревни Кобона, первая колонна полуторок. Чтобы преодолеть расстояние в 30 километров, им пришлось ехать почти целую ночь. Обратным рейсом грузовики привезли в умирающий от голода Ленинград первые 60 тонн ржаной муки.

Вскоре по военно-автомобильной дороге № 101 — так она называлась в годы войны — начали вывозить из Ленинграда измученных, истощённых людей, прежде всего, детей и женщин.

Не всем было суждено добраться до «Большой земли»: нацистские войска, заведомо зная, что машины везут из Ленинграда гражданское население, подвергали Дорогу жизни постоянным бомбардировкам и обстрелам. Люди гибли от бомб и снарядов, не успевая выбраться из провалившихся под лёд автомобилей.

С ноября 1941 года по март 1943 года по Дороге жизни вывезли более миллиона человек. В блокадный город доставили свыше полутора миллионов тонн продовольствия и топлива. В теплое время года Дорога жизни действовала как водная переправа, с помощью барж и других судов по Ладоге — всё так же под вражескими бомбами — доставляли в город помощь и вывозили из Ленинграда людей.

В Ленинградской области чтят и помнят подвиг тех, кто организовал, запустил и поддерживал работу Дороги жизни, ежедневно рискуя погибнуть. Это бойцы, водители и рабочие трассы — те, кто вёл машины, кто их грузил и разгружал, и те, кто отгонял вражеские самолеты, помогал спасать раненых.

«Сколько ленинградских детей обязаны своим будущим этим самоотверженным героям, сколько прекрасных судеб состоялись потом, после войны, только благодаря тому, что в голодную и страшную ленинградскую зиму 1941 года пришёл по Ладоге спасительный транспорт», — напомнил в своем обращении по случаю Дня открытия Дороги жизни губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда она была полностью снята. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

Блокада Ленинграда стала одним из самых чудовищных военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев и беженцев из других мест, оказавшихся в блокированном городе.

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