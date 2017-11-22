Вашингтон, 22 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В США разразился очередной сексуальный скандал, в этот раз обвинениям подвергся сенатор от Демократической партии, сообщает 22 ноября Time.

Густав Климт. Поцелуй. 1908

Сенатор от штата Миннесота Эл Фарнкен был обвинен фотомоделью и телеведущей Лиэнн Туиден в поцелуе, совершенном без ее воли.

Фарнкен извинился за свой поступок, добавив, что по его воспоминаниям, всё произошло несколько иначе.

Обвинения подобного характера выдвигаются в отношении многих политиков, не избежал их и бывший президент США Джордж Буш-младший, непристойным поведением которого недовольны шесть женщин. Буш через своих представителей также поспешил извиниться.

Среди политической элиты США обвинениям, таким образом, подверглись уже четыре человека. Сенатор Эл Фарнкен, возможный будущий сенатор Рой Мур, бывший президент Джордж Буш-младший, а также еще один конгрессмен. Напомним, в США продолжается кампания по разоблачению сексуальных домогательств со стороны известных общественных и политических деятелей. В ряду обвиняемых голливудский продюсер Харви Вайнштейн, известные актеры Кевин Спейси и Стивен Сигал.