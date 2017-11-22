Ярославль, 22 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. По итогам финансового аудита на особый контроль Минтранса приняты объекты Тверской, Ярославской, Омской, Орловской областей, а также республик Алтай и Крым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Министерство транспорта Селекторное совещание

Информация об этом опубликована на официальном сайте Минтранса по итогам селекторного совещание с субъектами по исполнению междбюджетных трансферов в 2017 году. Провел его первый заместитель транспорта РФ Евгений Дитрих.

По вопросу готовности дорожных объектов, профинансированных из федерального бюджета отчитались представители нескольких регионов, в том числе Ярославской области.

Была отмечена работа дорожников Карелии, Удмуртии, Волгоградской, Самарской и Калининградской областей, где в результате эффективной работы государственных заказчиков и подрядных организаций по итогам года ожидается экономия бюджетных средств. Они будут дополнительно направлены на дорожные работы уже в следующем сезоне.

Евгений Дитрих отметил, что регионам нужно ответственно подходить к планированию работ и при рисках неиспользования средств своевременно представлять предложения об их перераспределении. Это позволит в течение дорожного сезона передать средства в те субъекты, которые смогут их оперативно использовать на своих объектах.

Но особенно интересно, что в официальном пресс-релизе отмечается, что по итогам финансового аудита на особый контроль Минтранса приняты объекты Тверской, Ярославской, Омской, Орловской областей, а также республик Алтай и Крым.

«Администрации данных регионов совместно с Росавтодором должны будут реализовать комплекс мер, направленных на максимальное исполнение дорожных программ 2017 года и целевых показателей в части строительства и ремонта дорог. В отношении субъектов, которые не смогут выполнить взятые на себя обязательства, будут вынесены штрафные санкции. При этом неиспользованные средства федеральной помощи будут возвращены из региональных дорожных фондов в федеральный бюджет» — сообщают в Минтрансе.

Между тем 20 ноября правительство Ярославской области отчиталось о том, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов и в установленные Министерством транспорта РФ сроки — до 1 ноября. Введено в эксплуатацию 50 объектов, связанных с ремонтом покрытия и ликвидацией мест концентрации ДТП.

В таком случае, не совсем понятно, с чем связаны претензии Минтранса к нашему региону? В пресс-службе министерства корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что пока ничего к опубликованной информации добавить не могут и попросили обратиться за комментариями в региональное правительство.

Остается только ждать, что ответят там.