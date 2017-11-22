Якутск, 22 ноября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Двое жителей Якутии, повредивших из хулиганских побуждений оборудование электросетей региона, приговорены судом к одному году и 10 месяцам заключения условно с испытательным сроком на два года каждому, сообщает 22 ноября пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Vadim86 Охота с МР-155

Сообщается, что нетрезвые 38-летний индивидуальный предприниматель М., а также его коллега, 34-летний гражданин А., 29 сентября 2017 года

«беспричинно, из хулиганских побуждений произвели 15 выстрелов из своих гладкоствольных ружей марки МР-155 и Benelli по стеклянным электроизоляторам, установленным на опорах электросвязи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате отсутствия изоляторов на опорах, 4 октября 2017 года после дождя произошло аварийное отключение, из-за чего без света на весь день остались жители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского и Кобяйского районов Якутии.

Оба гражданина признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.2 УК РФ (повреждение объекта энергетики, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений).

Граждане признали свою вину и раскаялись в содеянном. Кроме того, ими был возмещен ущерб перед ПАО «Якутскэнерго» на сумму около 650 тысяч рублей.

Подсудимым также предъявлен иск в гражданском порядке ещё на сумму свыше 700 тысяч рублей. Виновным вменено в обязанность не употреблять алкогольные напитки в течение всего испытательного срока.

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«В противном случае в отношении них может быть решен вопрос об отмене условного осуждения и направления в места лишения свободы для реального отбытия назначенного наказания», — констатирует пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, ИА REGNUM писало, что за январь—август 2017 года в Якутии произошло 2 959 преступлений, совершённых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

В республиканском управлении по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции констатируют, что более половины преступлений республики совершаются пьяными якутянами.

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