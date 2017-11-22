Киев, 22 ноября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за обострения ситуации в Луганске (Луганская народная республика), где неизвестные военные заблокировали накануне центр города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

В сообщении на официальном сайте президента Украины отмечается, что глава государства заслушал доклад руководителей силовых ведомств о событиях. В частности, речь идет о якобы факте пересечения украинской границы российскими танками.

«Глава государства заслушал доклад относительно последних событий от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также участившихся случаев провокаций со стороны боевиков», — говорится в сообщении.

Также власти Украины вновь заявили о якобы увеличении количества российских военных в Луганской народной республике. В сообщении подчеркивается, что «украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий».

Порошенко поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования «западных союзников».

Напомним, днем ранее на улицах Луганска появились неизвестные люди в военной форме, объяснявшие свое присутствие «совместными плановыми учениями», которые проводятся по приказу главы МВД ЛНР. Позже в этот день в ЛНР произошло отключение местных телеканалов, интернет-телевидения, а также российских центральных телеканалов.

Министр внутренних дел республики Игорь Корнет объявил о наличии у МВД ЛНР доказательств причастности ряда высокопоставленных функционеров республики к сотрудничеству с Киевом. По его словам, по указанию Плотницкого против них возбуждено уголовное дело.

В то же время, как сообщали СМИ, от имени Плотницкого прозвучало обвинение структур МВД ЛНР в мятеже. Тут же сообщалось об отставке Корнета.