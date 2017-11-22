Хараре, 22 ноября, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Особенностью военного переворота в Зимбабве были специфические отношения между политиками и военными в этой стране, сообщает 22 ноября The Conversation.

(сс)GDJ Шахматы

Как отмечают эксперты, слабым местом вооруженных сил Зимбабве всегда было желание заигрывать с политиками, о чем свидетельствует и последний переворот. Несмотря на то, что уже бывший президент страны Роберт Мугабе был заключен под домашний арест, военные поспешили заявить, что их действия не являются переворотом.

Кроме того, сам Мугабе продолжительное время отказывался подать в отставку, его настойчивость также свидетельствует об особых отношениях с вооруженными силами страны.

93-летний политик, ушедший в отставку после почти 40-летнего правления, может быть уверен, что будет доживать свои годы в относительном спокойствии: новая власть не будет заниматься его преследованием.

Однако, как отмечают эксперты, Мугабе, скорее всего, все-таки придется покинуть страну, так как он по-прежнему остается влиятельным политическим лидером, способным предпринять ответные шаги. Вероятно, бывший президент отправится в Южно-Африканскую Республику.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот, следствием которого стало свержение президента страны Роберта Мугабе. Непосредственно перевороту предшествовала отставка вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы.