Москва, 22 ноября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. По его словам, разговор был «замечательный» и длился почти полтора часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине», — сказал Трамп.

Также он добавил, что они с Путиным «поговорили очень решительно» о Сирии, КНДР и Украине. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры двух стран обсуждали широкий спектр тем.

В частности, по Сирии речь шла о завершении борьбы против террористов и нормализации обстановки в стране. Проблематика обсуждалась подробно с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов.

Путин подчеркнул готовность Москвы активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии — на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, а также в русле договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане, и положений совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума АТЭС во Вьетнаме.

Кроме того, российской стороной проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Политическое же урегулирование в САР должно быть достигнуто на выработанных в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса принципах. Также Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Акцент был также сделан на переговорах с участием президентов России, Турции и Ирана, который пройдут 22 ноября в Сочи. В ходе переговоров планируется согласование шагов по дальнейшей нормализации обстановки и различным аспектам политического урегулирования в Сирии.

Обсудили лидеры двух стран 21 ноября и ситуацию на Корейском полуострове, стороны подчеркнули целесообразность поиска решения дипломатическими средствами. Обсуждая кризис на юго-востоке Украины, Путин вновь обратил внимание Трампа на отсутствие каких-либо альтернатив Минским соглашениям.

Что касается обстановки в Афганистане, то стороны затронули ее в связи с растущей террористической и наркотической угрозой. Также в ходе переговоров была затронута иранская ядерная программа.

В более широком контексте Путин вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. В этом вопросе он был поддержан Трампом.

«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — говорится в комментарии Кремля.

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Ранее Трамп и Путин беседовали «на полях» конференции стран — членов 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во вьетнамском городе Дананг 12 ноября. По словам Трампа, дискуссии шли по сирийскому вопросу и северокорейскому.

Тогда же Трамп заявил, что хорошо иметь нормализованные отношения с Россией. Это, по его словам, было бы полезно и США, и всему остальному миру.

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