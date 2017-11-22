Ницца, Франция, 22 ноября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов был задержан во Франции в связи с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Hlebushek Сулейман Керимов

«Его (Керимова) задержали для допроса по делу о налоговых злоупотреблениях», — сказал источник.

Отметим, что официально о причинах задержания члена Совета Федерации в Ницце пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в международном аэропорту Ниццы сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Данная информация дошла до российского дипломатического представительства во Франции только 21 ноября.

В 5:30 мск сотрудники генконсульства добились встречи с Керимовым. В настоящее время дипломаты РФ пытаются добиться освобождения сенатора.

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