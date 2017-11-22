Чита, 22 ноября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В число акционеров крупнейшего в стране уранодобывающего предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» могут войти китайские инвесторы, заявил на сессии Законодательного собрания Забайкальского края заместитель директора «Атомредметзолото» Виктор Святецкий.

Протянутая рука

Он проинформировал депутатов, что корпорация «Росатом» ведет переговоры с партнерами из Китая с целью либо получить кредит на строительство рудника №6, либо включить их в состав акционеров на выгодных условиях.

На строительство рудника нужно 18,5 миллиарда рублей, пишет «Чита.Ру», «Росатом» в 2017 году выделил 1 млрд, деньги, в частности, ушли на разработку проекта, получение разрешений и экспертиз. Кроме того, из федерального бюджета на инфраструктуру планируется выделить до 2019 года 2,5 млрд рублей. Первую руду на руднике предполагают добыть в 2023 году.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях президент России Владимир Путин поручил ряду министерств и корпорации «Росатом» изыскать средства на финансирование объектов производственной инфраструктуры Аргунского и Жерлового месторождений урана (рудник №6) в целях сохранения и развития моногорода Краснокаменск Забайкальского края.

Город Краснокаменск с численностью населения 55 тысяч человек расположен вне основных транспортных путей и центров экономической жизни. На протяжении последних 50 лет город полностью зависит от разработки месторождений урана.

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Одним из вариантов долгосрочного решения задачи по сохранению важного в стратегическом плане города является реализация инвестиционного проекта по развитию «Рудника №6», что гарантированно обеспечит работу предприятия до 2044 года с сохранением рабочих мест до 2500 человек, бюджетную эффективность на уровне 1 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней.

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» — крупнейшее в России уранодобывающее предприятие и один из крупнейших в мире поставщиков природного урана. Ежегодно здесь добывается около 3 тыс. тонн урана — это 93% российской и 5% мировой добычи.