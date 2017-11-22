Пекин, 22 ноября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В Китае провели испытания плавающего танка VN18, способного развивать рекордную скорость в своем классе. Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале китайской медиагруппы CGTN.

Скриншот страницы YouTube пользователя CGTN Испытания плавающего танка VN18

Разработчики называют образец самой быстрой амфибией в мире. Скорость танка на суше достигает 65 км/ч, а на воде — до 30 км/ч.

Вес боевой машины составляет более 26 тонн, а мощность двигателя — 1,6 тыс. лошадиных сил. На VN-18 установлены пушка, пулемет и противотанковые ракеты.

Отмечается, что управляют машиной три пилота, при этом танк способен дополнительно вмещать 11 солдат.

Напомним, в России может появиться легкий танк на базе новейшей БМП «Драгун» со 125-мм пушкой и мощностью двигателя более чем 800 лошадиных сил. В отличие от иностранных конкурентов, боевая машина будет плавающая.

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