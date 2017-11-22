Лондон, 22 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. После отставки президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе, королева Великобритании Елизавета II стала самым возрастным главой государства на планете, 21 ноября сообщает британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Следом за королевой Великобритании в списке политических долгожителей, находящихся у рычагов управления странами, стоит 90-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Чуть моложе президента Туниса эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, сейчас ему 88 лет.

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Отмечается, что Елизавета II также установила рекорд по длительности управления государством среди британских политических деятелей.

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Ранее ИА REGNUM писало, что 20 ноября королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отметили 70 лет со дня своей свадьбы.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский станут первой монаршей парой в истории Соединенного Королевства, отметившей столь почетную годовщину. Добавим, Елизавете II сейчас 91 год, ее супругу — 96. Их венчание состоялось 20 ноября 1947 года.