Королева Елизавета II — самый пожилой лидер государства в мире
Лондон, 22 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. После отставки президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе, королева Великобритании Елизавета II стала самым возрастным главой государства на планете, 21 ноября сообщает британское издание Daily Mail.
Следом за королевой Великобритании в списке политических долгожителей, находящихся у рычагов управления странами, стоит 90-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Чуть моложе президента Туниса эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, сейчас ему 88 лет.
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Отмечается, что Елизавета II также установила рекорд по длительности управления государством среди британских политических деятелей.
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Ранее ИА REGNUM писало, что 20 ноября королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп отметили 70 лет со дня своей свадьбы.
Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский станут первой монаршей парой в истории Соединенного Королевства, отметившей столь почетную годовщину. Добавим, Елизавете II сейчас 91 год, ее супругу — 96. Их венчание состоялось 20 ноября 1947 года.