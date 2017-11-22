Вашингтон, 22 ноября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Самой высокооплачиваемой топ-моделью мира в 2017 году стала американка Кендалл Дженнер. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

Parkwood Pictures Entertainment, LLC Бейонсе

Так, 22-летняя Дженнер заработала за год $22 млн, таким образом американка сместила на второе место бразильскую модель Жизель Бюндхен, которая возглавляла рейтинг в последние 15 лет. Годовой заработок модели составил $17,5 млн.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых моделей Крисси Тейген с $13,5 млн. Отмечается, что 31-летняя американка впервые попала в список Forbes. Четвертое место заняла 36-летняя Адриана Лима из Бразилии с $10,5 млн.

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Пятое место поделили Джиджи Хадид (США) и Роузи Хантингтон-Уайтли (Великобритания). Годовой доход у обеих моделей по $9,5 млн. Также в топ-10 вошли американка Карли Кросс, китаянка Лю Вэнь и две модели из США — Белла Хадид и Эшли Грэм.

Доход моделей оценивался в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. За год самые высокооплачиваемые топ-модели сумели заработать в общем $110 млн.

Напомним, ранее Forbes озвучил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2017 году. Первое место заняла американская исполнительница Бейонсе, которая заработала $105 млн.

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