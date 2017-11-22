Москва, 22 ноября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 21 ноября небольшим ростом. Зона поддержки в районе $61 по Brent устояла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Торги в США закрылись на уровне $62,57, а в Азии покупатели смогли поднять курс до $63,14. Они отреагировали покупками фьючерсов на нефть на отчет Американского института нефти (API) и ослабление доллара США после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен.

Согласно еженедельным данным API, недельные запасы сырой нефти в стране за минувшую неделю сократились на 6,356 млн баррелей против прогноза — 1,500 млн баррелей и их увеличения на 6,513 млн баррелей на прошлой неделе.

Сегодня, 22 ноября, нефть на торгах в Азии подорожала на 0,5%, до $63,00. При росте котировок выше $63 повышение цен усилится до отметки $63,70.

Нефтяной рынок стабильный в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе (30 ноября). Участники рынка ожидают, что ОПЕК продлит соглашение об уменьшении объемов добычи нефти.

Напомним, 21 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,56%, до $62,57 за баррель, WTI — на 0,72%, до $56,83 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,26 за баррель.

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