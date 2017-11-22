Трамп рассказал о впечатлениях от разговора с Путиным
Вашингтон, 22 ноября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, который состоялся 21 ноября по инициативе Вашингтона. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«У нас с президентом Путиным был замечательный разговор», — сказал глава государства.
По его словам, во время диалога была затронута тема Сирии, Северной Кореи и Украины.
Отметим, что пресс-служба Белого дома США также сообщила подробности телефонного разговора Трампа и Путина.
«Президенты двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, — сообщили в Белом доме. — Лидеры договорились изучить пути дальнейшего сотрудничества в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими организациями».
Кроме того, отметили в пресс-службе Белого дома, Трамп и Путин обсудили способы реализации «долгосрочного мира» на Украине, а также подчеркнули необходимость дальнейшего международного давления на КНДР.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, которые продолжались около 1,5 часов, состоялись 21 ноября по инициативе американской стороны.
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