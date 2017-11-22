Москва, 22 ноября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Российская валюта сохранила 21 ноября положительную динамику против иностранных валют на фоне повышения цен на нефть и слабости доллара США на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На американской сессии баррель Brent подорожал на 0,56%, до $62,57. Курс доллара снизился до 59,09 руб., курс евро — до 69,35 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ценовые колебания по рублёвым парам были незначительные. Пары консолидируются в ограниченных диапазонах в ожидании результатов аукционов Минфина РФ и публикации протокола заседания FOMC.

Министерство финансов России предложит инвесторам государственных облигаций на сумму 24,3 млрд рублей. На прошлой неделе один аукцион провалился. Если ведомство не сможет полностью разместить облигации 22 ноября, то стоит задуматься. Индикатором недовольства участков рынка результатами аукционов выступит индекс RGBI (снизится).

Сегодня, 22 ноября, нефть на торгах в Азии подорожала на 0,5%, до $63,00. Нефтяные котировки выросли в ответ на отчет Американского института нефти и ослабления доллара США после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен.

Покупатели в рубле будут безумно рады утреннему повышению цен на нефть. Они с открытия Мосбиржи перейдут в наступление. По паре доллар/рубль поддержка находится в области 59,97—59,00 руб. Сегодня стоит ожидать проверку её на прочность.

Ключевым событием дня для всех рынков является протокол FOMC. Если по доллару день закроется ниже 59,00 руб., то на время придется отложить поход выше 61 руб. 23 ноября в США празднуют День благодарения. В связи с этим активность на Форекс до 27 ноября, а будет низкой. А слабые ценовые колебания по нефти и доллару отразятся на рублевых парах.

Напомним, 21 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 16 коп. (-0,28%), до 59,34 руб., курс евро — на 15 коп. (-0,23%), до 69,44 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-14,28%), евро/рубль — 288,1 млн евро (+2,09%).

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