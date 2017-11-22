Горно-Алтайск, 22 ноября, 2017, 07:03 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске прошло совещание, посвященное вопросам незаконных лесозаготовок на территории Республики Алтай. Наиболее остро стоит проблема в двух «очагах» — в окрестностях села Тондошка и в селе Паспаул. Совещание провел глава региона Александр Бердников, в нем приняли участие руководители контрольно-надзорных органов, прокуратуры и МВД, а также главы муниципалитетов, где существует эта проблема.

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Возмущение жителей вырубкой лесных насаждений справедливо и обоснованно, отметил Бердников. Однако в сложившейся ситуации власти не могут запретить рубку, поскольку ее производит собственник земель. В Тондошке участки эти, ранее принадлежавшие сельхозпредприятию, с юридической точки зрения являются землями сельхозназначения, а не лесного фонда.

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«Вопрос находится, прежде всего, в компетенции судебных органов. Но мы ни в коем случае не уходим от этой острейшей проблемы. По моему поручению прокуратура и министерство природных ресурсов республики уже обращались в суд, где просили признать передачу земель с лесными насаждениями частной фирме незаконной. Суд не принял нашу сторону. Сегодня я дал поручение еще раз обратиться с иском в районный суд, чтобы приостановить вырубку леса до выяснения всех обстоятельств и окончания разбирательства», — пояснил глава региона.

Отдельно обсуждалась ситуация в селе Паспаул Чойского района. В последнее время в адрес органов власти поступило несколько обращений, связанных с тем, что в окрестностях села якобы огородили 20 га леса, и в скором времени здесь на китайские деньги построят лесоперерабатывающую фабрику. В селе ходят слухи, что в село, где проживают около 1,2 тыс. человек, приедут 200—300 китайцев, которые «вырубят весь лес» и лишат работы местных жителей.

В ходе совещания выяснилось, что здесь состоялась перепродажа земель бывшего местного совхоза предприятию «Агроснаб», зарегистрированному в Чойском районе. Прокуратура по предложению Бердникова подала иск в Арбитражный суд в целях установления законности сделки.

«Если суд примет решение, что сделка незаконна, она будет отменена, и на этом всё закончится. Если же суд признает ее законной, мы будем думать над дальнейшими мерами», — отметил глава.

В случае открытия предприятия по переработке леса с собственником обязательно будут проведены переговоры о предоставлении работы местным жителям. «Мы договоримся с собственниками о квотировании определенного числа рабочих мест для жителей села Паспаул», — сказал Александр Бердников, подчеркнув, что отказываться от глубокой переработки леса на территории республики тоже неправильно.

Планируется, что предприятие будет заниматься глубокой переработкой, производством палет и прочих изделий, при этом контроль за деятельностью будет усилен на государственном уровне с целью предотвратить сплошную вырубку насаждений.

«Здесь должен быть соблюден баланс интересов местного населения, собственников производства и законности совершения тех или иных действий», — резюмировал Александр Бердников.

В то же время глава региона категорически опроверг слухи о скором приезде в Паспаул «200—300 китайцев», передаче китайцам леса под вырубку, запрете местному населению посещать лес. «Таких решений нет и не принималось, это на уровне сплетен», — сказал он и порекомендовал главам муниципалитетов проводить разъяснительную работу с населением, сообщать о мерах, принимаемых властями.