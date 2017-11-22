Хабаровск, 22 ноября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала года выявлено 106 незаконных мест для хранения отходов. Из них 10 — масштабные полигоны, которых быть не должно. Остальные — просто несанкционированные помойки, возникшие стихийно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Свалка

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По данным «фронтовиков», благодаря вмешательству общественности, половину незаконных свалок уже удалось ликвидировать.

«Ликвидировать удалось, к сожалению, не самые большие свалки. Есть, конечно, довольно крупные, в десятки тонн. Но огромные полигоны как стояли, так и стоят. Взять тот же «мусорный Эверест» в Нанайском районе. Такой полигон не ликвидируешь, не вывезешь просто так. Но благодаря усилиям общественности, его внесли в техсхему, будут рекультивировать. Вообще, для того, чтобы в этой сфере навести порядок, нужна госпрограмма, а её нет. Мы ждём, когда в крае появится региональный оператор, который целенаправленно будет заниматься всем, что связано с обращением с твёрдыми бытовыми отходами. Региональный оператор начнёт работать, насколько я знаю, в 2019 году. Ну, а до этого времени всё это «добро» так и будет лежать», — прокомментировал ситуацию со стихийными свалками в Хабаровском крае активист ОНФ в Хабаровске Владимир Сидоров.

Для того, чтобы добиться ликвидации хотя бы небольших стихийных помоек, фронтовики направили в адрес краевых и муниципальных властей 245 писем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года активисты ОНФ обнаружили в Нанайском районе Хабаровского края гигантский мусорный полигон, который «увидел» даже спутник из космоса. Несанкционированная помойка не только страшно смердит, она еще и горит. Однако на её ликвидацию необходимы значительные финансовые затраты. Свалку решено рекультивировать, но произойдёт это не раньше 2019 года.

На Сахалине власти приняли решение построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс, который будет обслуживать сразу три островных района — Поронайский, Смирныховский и Макаровский. Сам завод разместиться в Поронайском районе. Производство будет включать мощности по сортировке, переработке и измельчению мусора, а также — линии термического обезвреживания.

На Сахалине также существует проблема несанкционированных свалок. Среди них попадаются совсем необычные. Так, в сентябре в регионе была обнаружена свалка, на которой без присмотра хранились патроны, артиллерийские мины и разукомплектованные автомобили. Активисты островного ОНФ призвали власти немедленно ликвидировать свалку, угрожающую здоровью людей.