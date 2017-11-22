Гаагский трибунал осудил пытки, Россия — ювенальную юстицию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Привлечь к ответственности: Литву будет судить Гаагский трибунал;
- В любом варианте: Болгария согласна строить АЭС «Белене» лишь с участием «Росатома»;
- Справедливости ради: в Петербурге суд не отдал ребенка немецкому отцу-русофобу;
- Невосполнимая потеря: на Алтае умер участник Курской битвы;
- Чего опасается Центробанк: Набиуллина представит отчет на ближайшую трехлетку.