Якутск, 22 ноября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Спасать жителей города Мирный в Якутии, которые после аварии на руднике «Мир» могут потерять место работы, намерены учёные из Якутии и Сибири. С целью разведать недра республики и найти новые места добычи полезных ископаемых готовится объединение семи научно-исследовательских институтов в единый научный центр федерального значения, который будет базироваться в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

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Информация о намерении сибирских и якутских учёных тщательно заняться обследованием земной поверхности, в том числе с помощью центра космических технологий, опубликована в журнале «Наука Сибири».

«Почти все cорок тысяч жителей города Мирный рискуют остаться без работы, если в радиусе 100 километров от него за короткий срок не будет разведаны перспективные объекты», — аргументировал изданию необходимость такой работы председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

Он выразил уверенность, что кроме специалистов Сибирского отделения РАН эту работу проделать не сможет никто и озвучил надежду на помощь со стороны полпредов президента РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Шаг по объединению семи институтов сибирского отделения РАН в Федеральный информационный центр федерального значения Владимир Пармон назвал вынужденной, но позитивной мерой. В новую структуру будут включены Якутский научный центр, а также институты физико-технических проблем Севера, биологических проблем криолитозоны, проблем нефти и газа, горного дела Севера, космофизических исследований и аэрономии гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, а также Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. В составе Федерального центра они утратят статус юридических лиц, но сохранят форму институтов, названия и финансово-хозяйственную самостоятельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа и унесла жизни восьми горняков, которые так и остались под землёй. Шахта, в которую прорвались большие объёмы воды со дна карьера, до сих пор остаётся затопленной, сроки и перспективы её восстановления неизвестны.

Ранее озвучивалась неофициальная информация о том, что многие рабочие рудника «Мир» сокращены, а те, кому удалось получить работу от АЛРОСА на поверхности, получают зарплаты в 2 раза ниже.

Ответственность за трагедию на руднике «Мир» понесли 24 сотрудника АЛРОСЫ. Одной из основных причин аварии Ростехнадзор назвал аномальную гидрогеологическую сложность месторождения и ряд принятых проектных решений.

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