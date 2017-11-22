Барнаул, 22 ноября, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Алтайский край стал более привлекательным не только для иностранцев — все больше россиян выбирают эту территорию для постоянного места жительства. Такой вывод можно сделать из данных, обнародованных накануне Алтайкрайстатом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего за январь — сентябрь 2017 года в регион переехали более 24,1 тысячи человек, в том числе из других регионов России — 16,8 тысячи человек. Вместе с тем, за этот период наблюдается тенденция снижения миграционной активности в пределах края (внутрикраевая миграция, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 8,7%), тогда как международный миграционный прирост составил 575 человек (увеличение в 1,3 раза). Причем, из стан дальнего зарубежья число прибывших в Алтайский край увеличилось на 12,1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в среднем каждый год на Алтай прибывают около 22 тысяч человек и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.

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То, что в 2015 году из края за рубеж уехали 6319 человек, а в 2016 — уже 8278, губернатор Александр Карлин объяснял ранее тем обстоятельством, что с 2011 года в официальной статистике учитываются не только переехавшие на ПМЖ, но и так называемые временные (учебные, трудовые) мигранты.

«Их снятие с регистрационного учета в связи с окончанием обучения или завершением срока трудового договора приводит к повышению показателей выбытия. Не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России», — заключил глава края.

Он также напомнил, что периоды, когда на Алтай приезжали десятки тысяч переселенцев из центральных областей России действительно были, но тогда происходили очень значимые события (Столыпинская реформа, эвакуация стратегических предприятий в году Великой Отечественной войны, прим. ИА REGNUM ). В остальное время в крае, как в большинстве восточных российских регионов, отмечается «западный дрейф» миграции.