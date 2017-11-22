Барнаул, 22 ноября, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко вновь обратил внимание общественности и ФАС РФ на действия монополистов. По его словам, сейчас на оптовом рынке цены на бензин и солярку достигли исторического максимума. Их рост искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

Бензин

«Мы обратились к президенту Российской Федерации с жалобой на действия монополистов. Перед этим у нас было обращение в федеральную антимонопольную службу, на что услышали комментарий очень уважаемого мной руководителя ФАС Анатолия Николаевича Голомолзина. Он сказал, что на рынке нефтепродуктов всё хорошо, стабильно», — пояснил он «Вестям».

Юрий Матвиейко пояснил также, что самые высокие темпы роста демонстрирует именно дизельное топливо: по сравнению с 2016 годом, рост составил 20%. В 2018 году из-за очередного (поэтапного) повышения акцизов пойдут вверх и розничные цены на топливо.

Между тем, пока на розничном рынке топлива Алтайского края ситуация не слишком изменилась. Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года средняя цена АИ-92 на заправках составляла 34,90 — 35,90 руб. за литр, АИ-95 — 37,50 руб. за литр, дизтопливо — 36,5—37 руб. за литр. Сейчас эти марки топлива стоят: 33−35 руб.; 37,5 — 37,9 руб. и 35,8−37,6 соответственно.

Напомним, в конце августа 2017 года, согласно данным Росстата, цена на бензин в Алтайском крае была одной из минимальных в России.