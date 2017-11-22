Хабаровск, 22 ноября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Полеты самолетов Л-410 приостановлены до завершения расследования причин трагедии в селе Нелькан (Хабаровский край), 22 ноября сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта.

Игорь Двуреков Самолёт Л-410

Уточняется, что самолеты Л-410 пока не будут летать в города, с которыми существует наземное сообщение — Богородское, Советская Гавань, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре.

Поручение об обеспечении надежного авиасообщения с отдаленными населенными пунктами дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В результате авиаперевозки из Хабаровска в Нелькан, Охотск и Николаевск-на-Амуре будут осуществляться по расписанию на самолетах Ан-24 и Ан-26.

В Херпучи, Чумикан и Аян из Николаевска-на-Амуре людей будут перевозить на вертолетах МИ-8.

Напомним, легкомоторный самолет L-410, заходя на посадку в аэропорту Нелькана, разбился 15 ноября. На борту находилось семь человек: шесть погибли, выжила четырехлетняя девочка.

По факту авиакатастрофы расследуется уголовное дело. С разбившегося самолета извлекли два черных ящика, которые сейчас находятся на экспертизе в Москве.