Таллин, 22 ноября, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Эстония намерена укрепить отношения с Китаем, найдя больше точек соприкосновения, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Будем дружить!

Председатель Эстонско-Китайской парламентской группы Хельмен Кютт, выступая на ежегодном приеме в Таллине парламентской группы, возглавляемой послом КНР в Эстонии Цю Чжэ, отметила, что Эстонский парламент высоко ценит отношения с Китаем и намерена сблизить двусторонние отношения.

«Имеет место быть постоянное сотрудничество на различных уровнях, начиная от увеличения числа деловых контактов до студенческих и культурных обменов», — заявила Кютт, добавив, что Эстонско-Китайская парламентская группа, состоящая из 22 членов, является одной из самых активных и крупных парламентских групп в Эстонском парламенте.

Цю также отметил постоянное двустороннее сотрудничество в различных сферах политики, экономии и торговли, а также культуры, образования и туризма, добавив, что немалую роль в развитии отношений между странами играют и взаимоотношения граждан двух стран на низовом уровне.

Цю заявил, что сотрудничество между Китаем, Центральной и Восточной Европой в формате «16+1» является важнейшей платформой для взаимовыгодного сотрудничества, что придает особую ценность двусторонним отношениям между Эстонией и Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония отказалась подписать протокол о совместных намерениях оп масштабному китайскому инфрастурктурному проекту «Один пояс — один путь».

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