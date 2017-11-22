Рамалла , 22 ноября, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Замораживание контактов с США стало ответом палестинского руководства на намерение Вашингтона закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Соединенных Штатах, 22 ноября пишет газета The Times of Israel.

DColt Палестинский флаг

По словам палестинского министра иностранных дел Рияд аль-Малики, инициатива заморозки контактов исходит не от Палестины, а от США. Рамалле нет смысла общаться с американскими представителями, поскольку закрывают ООП, сообщает Agence France-Presse.

«Закрывая наш офис, они сами таким образом замораживают все встречи, мы лишь по факту формализуем это положение дел», — сказал он.

Напомним, 18 ноября Государственный департамент США анонсировал отзыв разрешения на работу офиса ООП.

Поводом стало заявление палестинских властей о том, что в Международный уголовный суд будет подан иск по расследованию преступлений Израиля против Палестины. Госдеп пояснил, что такой шаг противоречит американскому закону от 2015 года (о статусе представительства Палестины).

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