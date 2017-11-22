Казань, 22 ноября, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Средняя начисленная заплата в Татарии за девять месяцев 2017 года выросла относительно такого же периода 2016 года почти на 6% — до 31 389 рублей, а реальная зарплата всего на 2,8%. Последний показатель рассчитывается с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Татарстанстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отдельно в Казани, по сведениям отдела государственной статистики города, средняя начисленная зарплата сотрудников компаний (без учёта малых форм) за этот период составила 39 188 рублей. Относительно девяти месяцев 2016 года прирост был на 7,7%. Реальная зарплата же выросла только на 4,6%.

При этом в социально-образовательной сфере Татарии, в тех профессиях, которые попали в майские указы президента РФ Владимира Путина, не везде достигнут среднереспубликанский уровень. Так, педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений региона по всем формам собственности в январе-сентябре 2017 года начисляли 26 438 рублей, педагогам общего образования — 29 375 рубля, преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования — 27 276 рублей.

Врачи и работники медорганизаций с высшим образованием зарабатывали 39 810 рублей, но зарплаты среднего медперсонала были на уровне 23 279 рублей, младшего медперсонала — 17 158 рублей. Соцработникам в этот период начисляли в среднем 21 075 рублей, работникам учреждений культуры — 23 186 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии средства на повышение зарплаты медицинским работникам изыскивают в том числе и за счёт реорганизации медицинских учреждений.

Так в Казани семь поликлиник и больниц будут оптимизированы и присоединены друг к другу. За счёт этих мероприятий произойдёт высвобождение персонала. Средства, которые будут сэкономлены, направят на повышение зарплат остающимся сотрудникам. При этом повышение денежного вознаграждения и окладов государственным служащим с 1 октября 2017 года прошло в Татарии без сокращения аппаратов.

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