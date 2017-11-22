Пекин, 22 ноября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Два грузовых самолета Boeing 747 были проданы с молотка на китайском интернет-аукционе Taobao, сообщает 21 ноября газета «Жэньминь жибао».

Altair78 Самолёт Boeing 747

Воздушные суда были приобретены компанией SF Airlines за более чем 320 млн юаней (порядка $48 млн), говорится в заявлении Шэньчжэньского промежуточного народного суда.

Три самолета Boeing 747 были выставлены на аукцион 21 ноября 2017 года, однако одна из сделок провалилась из-за того, что всего лишь один покупатель зарегистрировался на торги.

Данный случай стал первым в истории, когда самолет был выставлен на торговой интернет-площадке Taobao в рамках проведения аукциона по судебному решению, отмечает суд. Сделка состоялась после того, как лот получил 26 заявок и более 800 тыс. просмотров.

Грузовые самолеты ранее принадлежали первой китайской грузовой компании с иностранными инвестициями Jade Cargo International, которая разорилась в 2013 году.

Три самолета выставлялись на обычных аукционах три раза с октября 2015 года, однако сделки проваливались из-за отсутствия покупателей.

«Онлайн-аукционы являются хорошим способом реализации собственности обанкротившихся фирм», — заявил заместитель председателя суда Лун Гуанвэй, добавив, что они экономят время и деньги.

Почти все китайские суды уже регистрировали на площадке Taobao лоты по судебному решению с того момента, как подобного рода сервис стал доступен в 2012 году.

Свыше 330 тыс. объектов собственности общей суммой 460 млрд юаней ($69,6 млрд) было продано на данной площадке за указанный срок.

Стоит отметить, что не только суды, но и другие властные структуры используют инструмент онлайн-аукционов в Китае для ведения своей деятельности, включая таможенные органы или полицию.