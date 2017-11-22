Тегеран, 22 ноября, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Евросоюз примет участие в иранской ядерной программе — страны ЕС готовы вложить €20 млн на развитие «мирного атома» в Иране, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По сообщению представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, о вложениях ЕС в «разработку безопасной ядерной энергии» в Иране.

«Это показывает, что европейцы могут сотрудничать с Ираном по ядерным вопросам», — пояснил Камальванди.

В настоящий момент в Тегеране проходит саммит с представителями стран ЕС под названием «Ядерное сотрудничество, прогресс и перспективы». Делегацию Евросоюза возглавляет генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид.

Напомним, ядерная программа Ирана много лет является поводом для санкций со стороны США и их союзников, которые считают иранский атом далеко не «мирным».

Президент США Дональд Трамп, разделяющий данное мнение, уже называл Иран «террористическим государством №1» и неоднократно заявлял о намерении выхода США из ядерного соглашения с Ираном.