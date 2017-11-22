Мехико, 22 ноября, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отчитался о фактическом провале борьбы с криминалом в стране в 2017 году, передает Reuters.

sari huella Мексиканские полицейские

«Надо сказать, мы все еще не удовлетворены… Хотя безопасность остается первоочередной задачей для правительства», — сообщил президент Мексики.

Согласно информации, озвученной президентом Мексики, число криминальных убийств в стране растет с каждым месяцем. Октябрь стал «самым кровавым» — опубликованы 2371 сообщения об убийствах.

За первые 10 месяцев 2017 года по всей Мексике совершено криминальных 20 878 убийств. Среднее количество криминальных убийств в день составляет 69, что перекрывает «рекорд» 2011 года, когда в день совершалось в среднем 63 убийства.

При этом в 2011 году целые округа и города Мексики, государственные тюрьмы и огромные частные компании контролировались преступными синдикатами.

Шквальный рост криминальных убийств и продолжающаяся война наркокартелей позволяют предположить, что за шесть лет ситуация вряд ли стала лучше.