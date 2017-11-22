Токио, 22 ноября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Заседание, посвященное отречению Акихито, японского императора, состоится 1 декабря 2017 года, 22 ноября сообщил журналистам Есихидэ Суга, секретарь кабинета министров Японии.

U.S. Marine Corps Император Акихито

«Заседание откроется 1 декабря», — сказал Суга.

На пресс-конференции представитель японского правительства пообещал объявить результаты по окончании мероприятия. В ходе заседания специального совета будет решено, когда именно состоится официальная процедура отречения Акихито.

По словам Суги, на выбор даты повлияют мнения председателей обеих палат японского парламента и председателя Верховного суда Японии, — всех участников совета.

Напомним, в Японии впервые за 200 лет состоится отречение императора — таково желание 83-летнего Акихито, который устал править.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года верхняя палата парламента Японии приняла проект закона, предусматривающий отречение Акихито. Согласно действующему законодательству, император может покинуть престол только тогда, когда умирает, поэтому Токио разработал специальный законопроект.

Акихито передаст власть сыну, наследному принцу Нарухито.

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