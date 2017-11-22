Пекин, 22 ноября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Более двадцати проектов китайских компаний, занимающихся строительством железных дорог, уже в процессе выполнения за рубежом, сообщает 21 ноября газета «Жэньминь жибао».

Железная дорога

Общий объем инвестиций в соответствующие проекты составляет 100 млрд юаней ($15 млрд), отмечают китайские власти.

Главный инженер компании China Railway International Group Чжу Чжэсюнь отмечает, что строительство уже ведется по таким проектам, как Китайско-Лаосская железная дорога; железнодорожный путь, связывающий столицу Индонезии Джакарту с индонезийским же городом Бандунг; железнодорожная линия между Сербией и Венгрией, а также поезда метро для пакистанского города Лахор.

Он также добавил, что подготовительные работы уже выполнены в рамках строительство высокоскоростных линий между Малайзией и Сингапуром, а также Москвой и Казанью в России.

«Китайские компании очень конкурентоспособны в сфере технологий, поездов, систем управления и управления безопасностью», — заключил Чжу.

Напомним, что китайская корпорация CRRC, занимающая разработкой и строительством железнодорожных объектов, имеет 75 подразделений и 13 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров в 26 странах и регионах. В 2016 году общий объем иностранных контрактов компании достиг $8 млрд.

Стоит отметить, что Китай также занимается активным развитием внутренних железнодорожных линий, делая особый упор на строительство скоростных железнодорожных магистралей, которые уже действуют между рядом крупнейших городов страны.