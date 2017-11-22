* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 ноября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Важность политики совместного противодействия международному терроризму обозначили во время телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президенты двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и в Центральной Азии и договорились изучить пути дальнейшего сотрудничества в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими организациями», — сообщили в Белом доме.

Также в американской администрации отметили, что главы государства подтвердили: выполнение резолюции Совета Безопасности ООН №2254 по Сирии является очень важным, как и поддержка женевского процесса под эгидой ООН. Необходимо мирное решение сирийской проблемы.

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Напомним, телефонные переговоры между Трампом и Путиным состоялись 21 ноября по инициативе американской стороны. Кроме Сирии, главы государств обсудили такие острые политические темы как проблема Северной Кореи, ядерная программа Ирана и ситуация на Украине.

Относительно Украины российский президент заявил о необходимости выполнять Минские соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп оценил переговоры, которые продолжались около полутора часов, как «замечательные». В качестве наиболее важных он обозначил темы Северной Кореи и Сирии.

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